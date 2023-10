Twitch si evolve: arrivano le Stories personalizzabili con foto, clip, emote e sfondi

Dopo le grandi novità in arrivo per i creatori di contenuti su Twitch, i curatori della piattaforma di streaming sorprendono la community confermando l'avvenuto lancio delle Stories personalizzabili.

La nuova funzionalità è disponibile da oggi, lunedì 16 ottobre, nell'app mobile del servizio di live streaming per consentire a tutti i content creator di rimanere in contatto con i propri appassionati anche quando non sono in diretta.

Come sottolineano gli stessi gestori di Twitch, il concetto delle Stories non è nuovo ma, in un contesto come quello rappresentato dall'esperienza in streaming della piattaforma viola, ha le potenzialità per trasformarsi in uno strumento indispensabile per coloro che desiderano rinsaldare ulteriormente il proprio legame con i follower.

Servendosi delle Stories di Twitch, gli streamer possono pubblicare dei brevi post della durata di 28 ore: ogni messaggio realizzato con gli strumenti creativi delle Stories può essere arricchito con testi, immagini, foto scattate con il proprio dispositivo, clip registrate sul momento, emote del proprio canale Twitch e sfondi customizzati.

L'accesso a questa nuova funzione è attualmente limitata ai partner di Twitch e agli affiliati che sono andati in diretta almeno una volta negli ultimi 30 giorni: per sfruttare i nuovi strumenti creativi delle Stories di Twitch, basta aggiornare l'app mobile di Twitch all'ultima versione attualmente disponibile su dispositivi iOS e Android. Una volta entrata a pieno regime, la nuova funzione di Twitch comparirà nella parte superiore della pagina Following di ogni creatore di contenuti.

I gestori della piattaforma viola si ripromettono inoltre di testare costantemente le misure di sicurezza e apportare aggiornamenti continui alle Stories. La creazione di ogni Story verrà segnalata ai follower tramite delle notifiche push o altre impostazioni, in modo tale che gli spettatori possano gestire e controllare la frequenza delle notifiche per questa nuova tipologia di contenuti social su Twitch.

Gli streamer con almeno 30 abbonati (inclusi i sub regalo) hanno inoltre la possibilità di creare Stories esclusive per chi sottoscrive un abbonamento al canale, dando così maggiore valore alle iscrizioni dei propri sostenutori. Da qui ai prossimi mesi, i curatori della piattaforma viola preannunciano l'arrivo di ulteriori funzionalità per rendere ancora più incredibili le Stories, come la creazione di sondaggi, capacità di editing e molto altro.