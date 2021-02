Twitch e Facebook Gaming fanno il botto a gennaio, quali sono stati i giochi più visti?

Twitch e Facebook Gaming stanno vivendo un periodo d'oro, almeno stando ai report di StreamElements e Rainmaker.gg, i quali evidenziano come il numero di ore visualizzate sulle due piattaforme sia raddoppiato a gennaio 2021 se paragonato allo stesso mese del 2020.

Twitch e Facebook Gaming hanno registrato a gennaio una crescita del 117% su base annua, con Twitch che ha raggiunto il suo miglior risultato di sempre con oltre due miliardi di ore di trasmissioni viste mentre Facebook Gaming ha superato quota 439 milioni di ore.

Su Twitch Just Chatting è la categoria più popolare con 242 milioni di ore di trasmissioni visualizzate, seguito da Rust con 189 milioni e League of Legends con 163 milioni. Rust in particolare ha avuto una vera e propria impennata a gennaio crescendo del + 1.226%, tutti i giochi della Top 10 di Twitch sono cresciuti rispetto a dicembre 2020 e tra questi troviamo Escape From Tarkov con 108 milioni di ore, Fortnite a 91 milioni, Call of Duty Warzone a 75 milioni, Minecraft a 74 milioni, Grand Theft Auto V a 71 milioni, Counter-Strike Global Offensive con 58 milioni e FIFA 21 con 54 milioni di ore di trasmissioni viste.

Si tratta di numeri superiori rispetto a quelli del dicembre 2020 quando Twitch aveva totalizzato 1.7 miliardi di ore viste e Facebook Gaming oltre 388 milioni.