Twitch lancia Free Games With Prime, la sua versione di PS Plus e Games With Gold

ha annunciato un nuovo servizio destinato a tutti gli utenti Twitch Prime , in arrivo il 15 marzo: stiamo parlando di, un servizio sulla falsariga di PlayStation Plus e Games With Gold che permetterà di ricevere una serie di giochi gratis a cadenza mensile.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, dal 15 al 31 marzo gli utenti Twitch Prime potranno ricevere gratuitamente i seguenti giochi per PC:

Superhot

Oxenfree

Shadow Tactics

Tales from Candlekeep

Mr. Shifty

Twitch ha inoltre svelato in anticipo la nuova selezione di titoli gratuiti che sarà disponibile a partire dal primo aprile:

Tales from the Borderlands

SteamWorld Dig 2

Kingsway

Tokyo 42

Dubwars

Dopo i vari giochi dati in regalo agli utenti Prime, dunque, Twitch ha deciso di creare un servizio più strutturato sulla falsariga di PlayStation Plus e Games With Gold, proponendo una nuova selezione di titoli gratuiti a cadenza mensile. Per saperne di più sul servizio e sui costi dell'abbonamento, potete leggere il nostro Articolo dedicato a Twitch Prime. Ricordiamo inoltre che gli utenti Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente al canale Twitch di Everyeye.it: l'abbonamento al nostro canale concede una serie di benefit come giveaway settimanali, emoticon personalizzate con i volti dei redattori e accesso alla chat Telegram con gli aggiornamenti e i "dietro le quinte" del lavoro redazionale.

Si tratta indubbiamente di un'aggiunta molto interessante. Cosa ne pensate dei primi giochi proposti con Free Games With Prime?