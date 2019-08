Twitch: minacce contro la sede di San Francisco. A rischio sicurezza?

Le tragedie che hanno insanguinato gli Stati Uniti negli ultimi giorni hanno riportato drammaticamente d'attualità la questione della detenzione delle bocche da fuoco sul territorio statunitense e gli insensati attacchi (triti e ritriti) contro i videogiochi dimostrano solo la volontà di spostare il problema trovando un facile capro espiatorio.

La questione, però, rimane in primo piano, perché nelle scorse ore, secondo quanto riportato da Kotaku, il quartier generale di Twitch a San Francisco è stato fatto oggetto di ripetute, gravi minacce da parte – sembra – di un singolo individuo.

Cosa che ha fatto scattare le indagini della polizia che è immediatamente intervenuta a presidiare la zona. I dipendenti, onde evitare il rischio che le minacce si trasformassero in realtà, sono stati informati dalla società via mail la quale li invitava a lavorare da casa.

"Siamo siamo stati informati di una minaccia contro il nostro quartier generale di San Francisco e abbiamo lavorato direttamente con le forze dell'ordine per le indagini", ha dichiarato Twitch in una nota. "La sicurezza e la protezione dei nostri dipendenti è la nostra massima priorità e ci concentriamo sul garantire che tutto venga risolto in modo rapido e sicuro".

Uno degli agenti coinvolti nell'indagine ha dichiarato che la minaccia è sarebbe partita da Twitter, ma ha rifiutato di esporsi oltre.