Per Twitch è ancora Natale: ben 10 giochi gratis per gli abbonati Prime

Le festività natalizie sono ormai alle spalle, ma Twitch continua a fare regali a tutti gli abbonati al servizio Prime, che ricordiamo essere compreso tra i numerosi benefici di Amazon Prime.

Sul finire dello scorso anno, la piattaforma di streaming ha reso disponibili in maniera del tutto gratuita cinque giochi, ovvero Enter the Gungeon, Ape Out, Gato Roboto, Heave Ho e Witcheye. I titoli in questione sono ancora disponibili al download, ma come se non bastasse se ne sono aggiunti altri cinque: Dandara, Anarcute, Kingdom: New Lands, A Normal Lost Phone e Splasher, che portano quindi il totale di giochi gratuiti a 10.

Per riscattarli, non dovete far altro che dirigervi a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account iscritto a Prime e cliccare sul pulsante "Richiesta" per ogni titolo di vostro interesse. Una volta fatto ciò, rimarranno vostri per sempre e potranno essere scaricati tramite l'applicazione Twitch per Desktop. Avete tempo fino al 31 gennaio per i primi cinque giochi sopramenzionati, e fino al 3 febbraio per i rimanenti.

Segnaliamo, infine, che sulla stessa pagina potete riscattare un mucchio di contenuti in-game gratuiti per titoli come Mobile Legends Bang Bang, Black Desert Mobile, King of Fighters, Raid: Shadow Legends, World of Tanks, Warframe, World of Warships e TERA