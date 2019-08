Twitch non ha nulla da temere dall'addio di Ninja secondo gli analisti

Negli ultimi giorni sta tenendo banco il caso di Ninja, uno degli streamer più famosi al mondo, che ha abbandonato la piattaforma di Twitch per accasarsi in esclusiva con quella nuova di Microsoft, Mixer, portando con sé anche gran parte della sua fanbase.

Come vi abbiamo raccontato ieri infatti, in pochi giorni dal lancio, il nuovo canale di Ninja ha già superato i 650.000 iscritti, un risultato davvero impressionante. Stando agli analisti però, Twitch non deve preoccuparsi più di tanto per questa situazione.

Ninja infatti, per quanto avesse uno straordinario successo, non era più lo streamer più popolare di Twitch da un po'. Il primo negli ascolti e nelle visualizzazioni sulla celebre piattaforma è Tfue, in un podio composto poi da xWcOW e Shroud, mentre Ninja stesso si piazzava solamente al quarto posto.

Per cui stando all'analisi di Doron Nir, CEO di StreamElements, mentre l'arrivo di Ninja su Mixer rappresenta sicuramente un punto di svolta per quella piattaforma, il team di talenti rimasto fedele a Twitch rimane di tutto rispetto.

"Il suo passaggio a Mixer segna sicuramente un punto di svolta per una delle piattaforme rivali di Twitch. Nello stesso modo in cui Netflix e HBO spostano gli spettatori attraverso le loro programmazioni originali, le piattaforme di live streaming come Twitch, Mixer, Facebook Gaming e YouTube Live dipendono dai top talent per costruire il proprio pubblico, con Ninja che rappresenta sicuramente un faro per gli spettatori", stando a Nir. Eppure, proprio per via del resto della squadra su cui può contare Twitch, la sua popolarità e i suoi ascolti non dovrebbero calare più di tanto.

Siete d'accordo con le sue parole?