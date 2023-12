Twitch e il nudo artistico: le streamer hanno già trovato come aggirare i divieti

Nei giorni scorsi Twitch ha aggiornato le proprie regole per quanto riguarda i contenuti legati alla nudità maschile e femminile, salvo poi fare marcia indietro e tornare sui suoi passi dopo le numerose polemiche scaturite. Dunque no, il nudo artistico non è consentito su Twitch ma c'è chi ha già trovato come aggirare il divieto.

Alcune streamer avrebbero iniziato a trasmettere live completamente nude (almeno all'apparenza, molte indossano biancheria color carne), coprendo però le parti più esposte con un lungo banner nero che permette oltretutto di mostrare frasi e/o i nomi dei donatori più generosi.

Esporsi senza veli su Twitch porta solitamente ad un ban di non più di 24 ore, una punizione non particolarmente grave se consideriamo che questo genere di contenuti porta generalmente migliaia di nuovi follower e ovviamente un buon flusso di denaro grazie alle donazioni.

Adesso resta da capire se Twitch sarà d'accordo con questo escamotage o se deciderà di punire in maniera più dura i creator che mostrano nudità di qualsiasi tipo sulla piattaforma. Per quanto i contenuti di questo genere attirano come detto nuovo pubblico, si tratta di materiale non ben visto dai partner pubblicitari e dunque la compagnia deve prestare attenzione a come muoversi per non "bruciare" eventuali partnership.