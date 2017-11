Twitch: un passo importante verso gli Hunger Games?

Il co-fondatore di, si è detto entusiasta per aver dato vita ad una nuova era nello sviluppo di videogiochi, grazie ai quali il pubblico delle trasmissioni può interagire direttamente con i giocatori.

L'annuncio relativo all'introduzione delle Estensioni su Twitch di qualche mese fa non aveva riscosso un grande successo, soprattutto dal punto di vista dell'innovazione. Gli esempi presentati, infatti, mostravano semplicemente informazioni sul gioco trasmesso oppure proponevano link per comprare prodotti consigliati dagli streamer.

Tuttavia, la rivoluzione arriva lo scorso fine Ottobre alla TwitchCon di Long Beach, dove lo studio indie Hitbox Team annuncia Galactic Disagreements, un contenuto sviluppato appositamente per essere giocato guardando una trasmissione su Twitch. In breve, gli utenti vengono divisi casualmente in due squadre con l'obiettivo di raccogliere risorse e mandare in orbita le proprie navi spaziali in partite di 5 minuti. In questo modo, le Estensioni, potrebbero rinforzare consistentemente le interazioni tra lo streamer e il proprio pubblico, lasciando carta bianca all'immaginazione degli sviluppatori. Si potrebbe addirittura arrivare ad una meccanica simile a quella degli Hunger Games, in cui il pubblico, tramite votazioni o sponsorizzazioni in denaro, può aiutare il proprio giocatore preferito facendo comparire nel gioco un'arma piuttosto che una pozione.

Lin afferma inoltre che le Estensioni potranno avere anche un ruolo molto più semplice e informativo nei confronti degli spettatori: si può pensare ad esempio ad un'estensione che consenta di vedere le statistiche di un giocatore di Destiny 2, oppure le caratteristiche di una carta su Hearthstone semplicemente passandoci il cursore sopra.

E voi cosa ne pensate? Avete già installato qualche estensione interessante?