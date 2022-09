Twitch: 'Pokimane è una delle più corrotte' è ciò che afferma Trainwreck

Non si placano le vicende di cronaca che coinvolgono il mondo dell'influencing. Dopo che KarenLiao ha insultato un utente definendolo "povero" per aver donato un solo dollaro americano, nelle scorse ore sono impazzate in rete alcune notizie circa una chiamata su Discord, la quale avrebbe alzato un grosso polverone sulla streamer Pokimane.

Facciamo un po' di chiarezza: in seguito ad uno scontro tra gli streamer Trainwreck e Mizkif a suon di Tweet, sono emerse alcune accuse ai danni di quest'ultimo circa un non confermato insabbiamento di Mizkfin di possibili aggressioni sessuali ai danni di CrazySlick e Adrianah Lee. Le due, rispettivamente, sarebbero la migliore amica di Mizkfin e un'altra streamer del panorama dell'intrattenimento digitale.

Tali accuse, che certamente non passano inosservate agli occhi dell'intera utenza - a prescindere che queste siano veritiere o meno - hanno fatto sì che avvenisse una conferenza su Discord tra i due streamer che si sono scontrati in pubblica piazza, insieme alla presenza di altri content creator quali Asmongold ed altri ancora. La chiamata, a detta dei membri partecipanti, avrebbe avuto come obiettivo ultimo quello di portare al termine la faida iniziata su Twitter, argomentando nel merito delle dichiarazioni.

Le accuse mosse da quest'ultimo verso Trainweck, invece, fanno riferimento al danno d'immagine subito dalle sue affermazioni potenzialmente lesive del proprio decoro e della propria reputazione, pronunciate non solo attraverso il proprio account Twitter ma anche nel corso di una live con la famosa streamer Twitch Pokimane. Nel frattempo, il mediatore Asmongold, ha chiesto ai due il motivo della collaborazione con la streamer in questione, data la futura presa di posizione che questa assumerà qualora tali aggressioni venissero confermate.

A tale provocazione, Trainwreck avrebbe risposto sostenendo che questo sia il vero modo di agire di Pokimane e che, soprattutto, sia una delle figure più corrotte in tutto il panorama di Twitch. Il mondo degli influencer continua a ricevere numerose accuse e fatti di cronaca non di poco conto, come il più recente attacco hacker al canale di MikeShowSha.