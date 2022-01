Twitch: Pokimane si scaglia contro Ninja, arrivano minacce di vie legali

Scontro tra personalità illustri dello streaming videoludico: Imane "Pokimane" Anys si è infatti scagliata contro Tyler "Ninja" Blevins accusandolo di aver preso parte al raid d'odio lanciatole contro dallo streamer Jidion lo scorso 13 dicembre 2021.

In quella data Pokimane fu costretta a chiudere prematuramente un suo stream a causa dei continui messaggio d'odio e di spam ricevuti nel corso della diretta: l'evento ha portato al ban temporaneo di Jidion da Twitch, divenuto poi definitivo lo scorso 17 gennaio. Ninja si sarebbe messo in mezzo nel tentativo di evitare lo stop definitivo al canale Twitch del "collega", definendo "pu***ne" Pokimane e le altre streamer in messaggi rivolti alla propria utenza.

La streamer non ha minimamente gradito tali parole, aggiungendo inoltre di essere rimasta fortemente perplessa davanti alla difesa portata avanti da Ninja nei confronti di Jidion: "Perché Ninja dovrebbe sostenere qualcuno che mi ha molestata? Non lo so e non so cosa dire". Ma non solo: "Mi chiedo se Ninja avrebbe utilizzato lo stesso la parola 'pu***ne' se ad essere colpito dal raid fosse stato un importante streamer maschio", sostiene Anys.

La situazione si è scaldata quando è intervenuta nella diatriba anche Jessica Blevins, moglie di Ninja che rivela come la coppia stia pensando di passare per le vie legali: "Stiamo considerando diffamazione tutto ciò, stai diffondendo bugie a decine di migliaia di persone", afferma Jessica dicendo a Pokimane di tenere "un atteggiamento molesto verso di noi in maniera sempre più forte, e noi stiamo prendendo molto seriamente la cosa".

In attesa di scoprire se questa diatriba finirà davvero in un tribunale o no, negli scorsi giorni Pokimane si è scagliata contro il sessismo per screditare le streamer, dicendo che è giunto il momento di finirla. Nel frattempo Amouranth si è scatenata contro gli hater in un video rap, scagliandosi contro coloro che la insultano e la criticano nonostante continuino a seguirla senza sosta.