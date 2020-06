Twitch: il popolare streamer Dr Disrespect è stato misteriosamente bannato

Nelle ultime ore è stato bannato per motivazioni ancora poco chiare l'account Twitch di Dr Disrespect, uno degli streamer più popolari della piattaforma targata Amazon.

Nonostante i suoi 4 milioni di follower Guy Beahm, questo è il vero nome dello streamer, si è visto chiudere il canale. Al momento non è chiaro quale sia il motivo per il quale l'azienda abbia deciso di sospendere l'account ma è probabile che la decisione non abbia a che fare con qualcosa fatto dal personaggio nel corso di una delle ultime dirette. Per quanto possa trattarsi di un'ipotesi azzardata, non è da escludere che possa esserci qualche collegamento tra quanto accaduto al canale dello streamer e le insistenti richieste da parte della community di prendere provvedimenti contro i proprietari di canali accusati di molestie.

Ecco di seguito il commento di Twitch sul ban di Dr Disrespect:

"Com'è nostro solito, prendiamo dei provvedimenti quando abbiamo delle prove evidenti che uno streamer abbia agito in violazione delle linee guida della community o dei nostri termini di servizio. Questi provvedimenti vengono applicati a tutti gli streamer, a prescindere dal loro status o dalla loro popolarità tra gli utenti."

In attesa di scoprire di più sulla vicenda, vi ricordiamo che Ninja potrebbe tornare su Twitch in seguito alla chiusura di Mixer.