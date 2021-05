Twitch: presentato lo show interattivo Mix & Match powered by Monster Energy

Mentre cresce l'attesa per le novità che interesseranno la rimodulazione del prezzo degli abbonamenti su Twitch, i curatori del portale Twitch di MGW_X preannunciano la partenza del nuovo show interattivo Mix & Match powered by Monster Energy.

Il nuovo format Mix & Max partirà ufficialmente l'1 giugno e, fino al mese di novembre, coinvolgerà tutti gli appassionati di videogiochi, televisione, cinema, sport, arte e musica in una serie di eventi interattivi che si terranno ogni martedì dalle ore 21:30.

In ciascuno degli show Mix & Match powered by Monster Energy ci saranno ospiti esclusivi dal mondo geek e nerd, dello spettacolo e dello sport, dell’arte o della musica, con un confronto sui temi di attualità e sessioni di gioco incentrate sui titoli del momento.

Il volto e la voce di questo format sarà lo stand-up comedian e speaker radiofonico Carmine Del Grosso: i videogiochi faranno da filo conduttore all'approccio "mix & match" degli streaming previsti ogni martedì sera. Il ritmo delle puntate si alternerà tra il bancone, perno di tutti i dibattiti, e la postazione da gaming dove un ospite tra i 3 presenti potrà immergersi in un’avvincente sessione di gameplay.

L’appuntamento con la prima puntata dello show ideato da Fandango Club Creators è perciò fissato per le ore 21:30 sul Canale Twitch MGW_X, dove si terrà settimanalmente fino alla fine del mese di luglio. Dopo l'estate è poi prevista una seconda stagione dello show nel corso del road to Milan Games Week & Cartoomics 2021, un evento realizzato in collaborazione con Fiera Milano.