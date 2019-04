Twitch Prime: annunciati i giochi gratis di maggio

Ad aprile gli abbonati al servizio Twitch Prime hanno potuto scaricare giochi come Her Story, InnerSpace, Joggernauts e Keep in Mind Remastered, oggi la piattaforma ha annunciato i giochi gratis Twitch Prime del mese di maggio....

Dal primo maggio, tutti gli abbonati potranno aggiungere alla propria libreria ben cinque nuovi titoli: Whispering Willows, Stealth Bastard Deluxe, The Little Acre, Majesty 1 e Majesty 2. A questi giochi si aggiungono anche i loot correnti:

World of Tanks: Care Package Charlie (scade il 30 aprile)

Call of Duty: Black Ops 4 Customization Bundle (scade il 6 maggio)

League of Legends Special Summoner's Crown Pack (scade il 14 maggio)

StarCraft 2 Get the Swann Machined Bundle (scade il 22 maggio)

Fino al 24 settembre inoltre gli abbonati possono riscattare anche dodici mesi di abbonamento Nintendo Switch Online, una bella occasione per provare il servizio multiplayer della casa di Kyoto a costo zero, indubbiamente un bel regalo per gli utenti Twitch Prime.

I giochi gratis Twitch Prime di aprile resteranno disponibili per il download fino alle 23:59 di domani, martedì 30 aprile, da mercoledì primo maggio invece spazio ai nuovi titoli segnalati qui sopra.