Twitch Prime: cinque giochi PC gratis da scaricare a marzo, c'è anche Blasphemous

Mentre in rete continua il dibattito sulle possibili conseguenze legate all'uscita del boss di Amazon Luna, il colosso dell'ecommerce stila la lista dei videogiochi PC da scaricare gratis a marzo con Prime Gaming, il servizio conosciuto fino a pochi mesi fa come Twitch Prime.

A partire da lunedì 1 marzo 2021, tutti gli iscritti ad Amazon Prime possono accedere alla pagina di Prime Gaming riscattare in via del tutto gratuita ben cinque titoli.

L'elenco proposto da Amazon parte da quello che, con ogni probabilità, è il gioco più importante del lotto di titoli gratuiti: ci riferiamo naturalmente a Blasphemous, il metroidvania in pixel art sviluppato dagli autori spagnoli di The Game Kitchen e disponibile dal settembre dello scorso anno su PC e console. Per un approfondimento, qui trovate la nostra recensione di Blasphemous.

Sempre a partire dall'1 marzo sarà possibile scaricare a zero euro anche il party game Boomerang Fu, lo strategico Bomber Crew Deluxe, l'arcade racing sci-fi SkyDrift e l'avventura Tengami. Come di consueto, per poter usufruire di queste offerte basterà accedere alla pagina sulle ricompense di Twitch, visionare il box dedicato alle offerte riservate agli utenti Prime Gaming e cliccare sull'icona "riscatta" presente su ciascuno dei giochi in regalo.