Twitch Prime: Darksiders Warmastered Edition e Soma tra i giochi gratis di ottobre

Siamo ormai ad ottobre, e nella giornata di oggi sono stati annunciati i titoli che gli abbonati a Twitch e Amazon Prime potranno scaricare senza costi aggiuntivi durante questo mese.

La lista prevede dei titoli molto interessanti, tra cui troviamo anche Darksiders: Warmastered Edition, che potrete giocare nell'attesa che arrivi il momento di Darksiders 3. Di seguito, vi riportiamo l'elenco completo dei titoli inclusi nell'offerta.

Darksiders: Warmastered Edition

Soma

Sanitarium

System Shock

Soma è invece l'apprezzato survival horror di Frictional Games, il titolo è ambientato a Pathos-II, un centro di ricerca sottomarino dove le macchine iniziano ad assumere caratteristiche umane. Sanitarium si presenta come un thriller psicologico punta e clicca che racconta la storia di un uomo chiamato Max Laughton, colpito da amnesia in seguito ad un incidente stradale. Infine, abbiamo System Shock, l'RPG in prima persona senza tempo originariamente pubblicato nel 1994. Per scaricare i giochi vi basterà accedere a Twitch, selezionare l'icona a forma di corona che trovate in alto e selezionare i titoli, nel caso siano compresi fra i contenuti che potete riscattare. A quel punto, dovrete infine aprire l'app desktop di Twitch, accedere alla sezione My Games ed installare i titoli. Cosa ne pensate della line-up offerta da Twitch e Amazon Prime per il mese di ottobre?