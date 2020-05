Twitch Prime: disponibili i giochi gratis di maggio, c'è anche Snake Pass

Anche nel mese di maggio il catalogo di titoli gratuiti per gli utenti Twitch Prime si aggiorna con una serie di prodotti più o meno interessanti, tra i quali spicca sicuramente Snake Pass.

Ecco di seguito l'elenco completo di giochi che possono essere riscattati gratuitamente a partire da oggi, 1 maggio 2020, da tutti gli abbonati al servizio:

Snake Pass

Urban Trial Playground

Avicii Invector

Pankapu

The Little Acre

Fracture Minds

Continuano ad essere valide, inoltre, tutte le promozioni dedicate agli oggetti di gioco extra poer numerosi titoli. Tra le promo in questione troviamo le buffe teste a forma di dado per i personaggi di Borderlands 3, pacchetti gratuiti di carte per FIFA 20 Ultimate Team, oggetti di gioco aggiuntivi per Legends of Runeterra, bonus per Black Desert Mobile e tanto altro. Per poter riscattare questi contenuti non dovete far altro che visitare la pagina del Twitch Prime Loot e cliccare sul pulsante azzurro che trovate di fianco ad ogni voce dell'elenco.

A proposito di contenuti gratuiti, vi ricordiamo che solo per i prossimi giorni sarà possibile ancora una volta riscattare senza costi aggiuntivi Assassin's Creed 2, Rayman Legends e Child of Light in versione PC su Uplay.