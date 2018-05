Twitch Prime: disponibili per il download i giochi gratis di maggio per gli abbonati

Dopo la lineup del mese di aprile formata da SUPERHOT, Oxenfree, Shadow Tactics, Tales from Candlekeep e Mr. Shifty, Twitch e Amazon sono pronti da oggi ad offrire la nuova lista di videogiochi gratuiti ai propri abbonati Prime.

Da oggi e fino al 31 maggio 2018, quindi, gli abbonati Twitch Prime potranno scaricare in maniera del tutto gratuita i seguenti titoli per PC: Gone Home, Psychonauts, High Hell, Clustertruck, Titan Souls e I, Hope. Per ottenerli, vi basterà accedere alla sezione "Ricompense" sul sito di Twitch cliccando sull'icona a forma di corona e successivamente su "Riscatta offerta". A questo punto dovrete scaricare e installare l'app desktop di Twitch, dirigervi nella sezione "I miei giochi" e procedere all'installazione.

Per saperne di più sul servizio e sui suoi costi dell'abbonamento mensile, vi consigliamo di leggere la nostra guida dedicata a Twitch Prime. Ricordiamo inoltre agli utenti che è possibile iscriversi al canale Twitch di Everyeye.it: questo vi consentirà di accedere a diversi vantaggi esclusivi, come giveaway settimanali, emoticon personalizzate con i volti dei redattori, l'accesso alla chat Telegram grazie alla quale rimanere sempre aggiornati sulle novità e scoprire curiosità e dietro le quinte del lavoro redazionale. Cosa ne pensate della lineup di maggio di Twitch Prime?