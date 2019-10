Twitch Prime: c'è anche Darksiders 2 tra i titoli gratuiti di novembre

Mese dopo mese, il catalogo di titoli gratuiti dedicato agli abbonati al servizio Twitch Prime diventa sempre più interessante e, nel corso del prossimo mese, tra i numerosi giochi gratuiti ci sarà anche la Deathinitive Edition di Darksiders II.

Ecco di seguito l'elenco di titoli gratuiti per tutti gli abbonati al servizio nel mese di novembre 2019:

Darksiders II: Deathinitive Edition

Planet Alpha

Sword Legacy Omen

Turmoil

Double Cross

Oltre all'action sviluppato da Vigil Games, in arrivo a breve su Switch, non possiamo che essere stupiti dall'arrivo di Planet Alpha, platform 2D che ha fatto il proprio debutto solo un anno fa.

Vi ricordiamo che per poter riscattare tutti i giochi e le ricompense in questione dovrete disporre di un abbonamento attivo a Twitch Prime, servizio gratuito per tutti gli utenti Amazon Prime. Per attivare il servizio vi basterà collegare l'account Twitch a quello Amazon e aggiungere alla vostra libreria tutti i titoli e i contenuti esclusivi. Attualmente è possibile infatti riscattare skin e altri contenuti estetici per Dauntless, Rocket League e Rainbow Six Siege. Di recente si è anche conclusa una lunga collaborazione tra la piattaforma di streaming e Respawn Entertainment, grazie alla quale sono state regalate numerose skin di Apex Legends.

