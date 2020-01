Twitch Prime: c'è anche Narcos tra i titoli gratis di febbraio 2020

Come già visto per Xbox Live Gold e i suoi giochi del mese, anche Amazon ha appena annunciato quelli che saranno i titoli gratis di febbraio 2020 per tutti gli abbonati al servizio Twitch Prime.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che potrete aggiungere alla vostra libreria del client Twitch a partire dalla prossima settimana:

American Fugitive

Desert Child

Narcos: Rise of the Cartels

Steredenn

White Night

Questi sono invece tutti i giochi dei quali potrete riscattare contenuti esclusivi nel corso del prossimo mese:

Destiny 2: Ombre dal Profondo

Tom Clancy's Raibow Six Siege

PlayerUnknown's Battlegrounds

Apex Legends

League of Legends

Teamfight Tactics

Madden NFL 20

Mobile Legends: Bang Bang

Black Desert Mobile

Raid: Shadow Legends

Fortress M

Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, inoltre, vi suggeriamo di correre sulla pagina ufficiale del loot di Twitch Prime per riscattare tutti i titoli gratuiti di gennaio 2020 prima che vengano rimossi per sempre dalla piattaforma. Tra i giochi che potete aggiungere ora al vostro account troviamo anche Ape Out ed Enter the Gungeon oltre ad una ricca serie di skin e contenuti extra per titoli come Tom Clancy's Rainbow Six Siege ed Apex Legends.