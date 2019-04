Twitch Prime: giochi gratis di aprile ora disponibili

Sono ora disponibili i nuovi giochi gratis di aprile per gli abbonati Twitch Prime, che potranno mettere le mani su quattro giochi per PC scaricabili a costo zero entro il 30 aprile. Di seguito, l'elenco completo dei giochi gratis e tutti i dettagli in merito.

Quattro i giochi Twitch Prime gratis di aprile: InnerSpace, Her Story, Joggernauts e Keep in Mind Remastered:

Her Story

Una donna viene interrogata sette volte dalla polizia. Cerca nel database dei video ed esplora centinaia di clip autentici per scoprire la sua storia in questo innovativo e premiato gioco narrativo.

Joggernauts

Un gioco cooperativo di sorpasso incentrato sul NON uccidere i tuoi amici!

InnerSpace

InnerSpace è un gioco di esplorazione aerea ambientato nell'Inverso, un mondo fatto di pianeti al contrario privo di orizzonti. Librati in volo in cieli antichi e oceani abbandonati per scoprire la storia perduta di questo regno che scompare, ancora abitato dagli dei. Il viaggio più incredibile è all'interno.

Keep in Mind Remastered

Keep in Mind segue le avventure di Jonas, un alcolista tormentato la cui vita sta cadendo a pezzi. Una notte, si sveglia in un mondo oscuro parallelo, in cui si nascondono belve dietro ogni angolo e le stelle non splendono. Perso e spaventato, Jonas dovrà affrontare tutte quelle orribili creature se vorrà tornare a casa e scoprire la verità su questa sua personale oscurità.

Per riscattare i giochi gratis vi basterà andare sulla pagina delle ricompense Twitch Prime dove troverete anche altri contenuti gratis come i nuovi pacchetti di Call of Duty Black Ops 4 e bonus per Apex Legends.