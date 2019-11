Twitch Prime: i giochi gratis di dicembre e il Pacchetto Pirata di Sea of Thieves

Dicembre è alle porte, e se siete abbonati a Twitch Prime (sottoscrizione inclusa anche in Amazon Prime) sapete bene cosa significa: sta per arrivare una nuova infornata di giochi gratuiti!

A partire dal 2 dicembre, potrete ottenere senza spendere alcun centesimo aggiuntivo cinque nuovi titoli, ovvero Sherlock Holmes: The Devil's Daughter, ToeJam & Earl: Back in the Groove!, Hover, When Ski Lifts Go Wrong e Hue. Una volta riscattati, rimarranno per sempre vostri, disponibili per essere giocati tramite l'applicazione Twitch per Desktop. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di aggiungere alla vostra raccolta prima che sia troppo tardi anche i giochi gratuiti di novembre, tra i quali spiccano Darksiders 2: Deathinitive Edition e Double Cross.

Ne approfittiamo per segnalarvi che tra i tanti contenuti gratuiti offerti da Twitch Prime figura anche il Pacchetto Pirata di Sea of Thieves, gioco di Rare e Microsoft disponibile su Xbox One e PC Windows 10. Al suo interno trovano spazio la livrea della nave Celestial Steed, un bundle emote competitivo e un'adorabile scimmietta viola (Amethyst Soul Capuchin). Avete tempo fino al 7 gennaio per reclamare il Pacchetto Pirata dirigendovi a questo indirizzo.