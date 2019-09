Twitch Prime: i giochi gratis di ottobre 2019, c'è anche Stranger Things 3

Il sito francese JeuxVideo ha pubblicato in anticipo la lista dei nuovi giochi gratis di ottobre 2019 per gli abbonati Twitch Prime disponibili da domani, martedì 1 ottobre. Manca ancora l'ufficialità ma l'immagine leakata non lascia spazio a molti dubbi.

Sono cinque i nuovi giochi disponibili per il download: Adam Wolfe, Deadlight Director's Cut Edition, Serial Cleaner, Stranger Things 3 The Game (normalmente venduto a 29.99 euro) e The Walking Dead Michonne (serie completa da tre episodi).

Giochi Twitch Prime Gratis

Adam Wolfe

Deadlight Director's Cut

Stranger Things 3 The Game

The Walking Dead Michonne

Serial Cleaner

I giochi citati saranno disponibili da martedì primo ottobre, gli abbonati non dovranno far altro che andare sulla pagina Twitch Prime e riscattare le ricompense, una volta fatto troverete i giochi ad aspettarvi nella vostra libreria accessibile dall'applicazione Twitch Desktop.

Cosa ne pensate della lineup Twitch Prime di ottobre 2019? Qual è il vostro gioco preferito tra quelli in regalo? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto dedicato ai commenti!