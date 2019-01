Twitch Prime: Hyper Light Drifter e Orwell tra i giochi gratis di gennaio

Nuovo mese, nuovi giochi in regalo per gli abbonati a Twitch Prime! Fino al 31 gennaio, tutti i giocatori con una sottoscrizione attiva al servizio premium della famosa piattaforma di streaming - che, ricordiamo, è inclusa in Amazon Prime - potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo quattro nuovi titoli per PC.

Stiamo parlando, nello specifico, di Hyper Light Drifter, Orwell, République e Bomber Crew. Riscattarli è incredibilmente semplice: tutto ciò che dovete fare è recarvi sull'home page di Twitch, cliccare sull'icona a forma di corona in alto a destra, e selezionare la voce Riscatta Offerta per ognuno dei giochi sopramenzionati. In alternativa, potete anche recarvi a questa pagina. Una volta riscattati, rimarranno per sempre vostri e potranno essere scaricati senza alcuna limitazione attraverso la Twitch Desktop App.

Fino al 31 gennaio potrete ottenere gratuitamente (seguendo il medesimo procedimento di cui sopra) anche il Pacchetto delle feste Devolver Digital, che comprende sette grandi titoli del publisher: Broforce, Hotline Miami, Hotline Miami 2 Wrong Number, The Messenger, STRAFE, Crossing Souls e The Swords of Ditto.

Prima di salutarvi, ricordiamo che gli iscritti ad Amazon Prime e Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente al canale Twitch di Everyeye.it e ottenere così l'accesso ai contenuti esclusivi e al canale Telegram della redazione, con backstage, immagini, contenuti audio e video del tutto esclusivi.