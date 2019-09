Su Twitch Prime da oggi si può regalare loot di gioco agli streamer

Twitch Prime, la piattaforma streaming di proprietà di Amazon, ha appena lanciato una nuova funzione piuttosto interessante per i gamer. Si tratta della possibilità di regalare del Loot, del bottino ingame, agli streamer, che poi potranno decidere a loro volta di regalare a semplici utenti, anche se non sono membri Prime.

"Avete appena ricevuto un upgrade alla vostra sottoscrizione di Amazon Prime. Adesso potete condividere del loot di Twitch Prime con la community e dare agli spettatori che ancora non sono abbonat Prime, un'anticipazione dei alcuni splendidi contenuti che possono aspettarsi da Twitch Prime. A partire da oggi, i membri Prime possono regalare fino a tre copie del bottino di Dauntless, che sblocca l'armor st Desperado, la colorazione viola, il titolo Fuorilegge e un pacchetto con 30 Patrol Chests. Tenete d'occhio l'arrivo di altro loot da regalare nelle prossime settimane, tra cui World of Tanks, Rainbow Six Siege e tanto altro", si legge nel post in cui viene descritta questa nuova possibilità.

E se per ora ci si limita solo a Dauntless, siamo sicuri che già con Rainbow Six Siege (a proposito, qui trovate la nostra recensione di Rainbow Six Siege) saranno in molti a voler sperimentare la nuova funzionalità di Twitch Prime.

Voi che ne pensate? Siete contenti di questo aggiornamento?