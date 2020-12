Twitch Prime promette giochi e DLC gratis per i prossimi giorni

Nel corso delle ultime ore la pagina ufficiale Twitter di Amazon Prime Gaming, ovvero il servizio conosciuto fino a poche settimane fa come Twitch Prime, ha pubblicato un misterioso teaser in cui si parla di "regali in arrivo".

Il breve filmato avverte infatti tutti gli utenti abbonati al servizio che stanno per arrivare dei doni a partire dal prossimo 26 dicembre 2020. Purtroppo il teaser non contiene indizi che permettono in qualche modo di intuire quali saranno i regali in arrivo su Twitch Prime, ma possiamo ipotizzare che si tratti di una piccola collezione di contenuti esclusivi e giochi, magari più "grandi" rispetto a quelli che siamo abituati a veder arrivare nel servizio. È probabile che Amazon voglia in qualche modo imitare i creatori di Fortnite Capitolo 2, dal momento che è già da qualche giorno che sull'Epic Games Store arrivano giochi gratis ogni 24 ore e l'ultimo di questa serie è Metro 2033 Redux.

In attesa di scoprire quello che ci aspetta, vi ricordiamo che tutti gli abbonati ad Amazon Prime possono collegare il loro account Twitch senza costi aggiuntivi ed ottenere quindi i benefici di Amazon Prime Gaming, che regala costantemente contenuti esclusivi per i giochi del momento (Destiny 2, Apex Legends, LEague of Legends, Fall Guys e tanti altri) e titoli gratuiti.