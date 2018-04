Twitch Prime: Psychonauts, Titan Souls e Gone Home fra i giochi gratis di maggio

Amazon e Twitch hanno annunciato la line-up di maggio di Free Games with Prime, servizio riservato ai membri Twitch Prime che, come il Playstation Plus e i Games with Gold, regala ogni mese nuovi videogiochi agli abbonati.

I titoli che potrete scaricare gratuitamente dal primo al 31 maggio saranno Gone Home, Psychonauts, High Hell, Clustertruck, Titan Souls e I, Hope. Per ottenerli, non dovrete fare altro accedere alla sezione "Ricompense" sul sito di Twitch cliccando sull'icona a forma di corona e successivamente su "Riscatta offerta". A questo punto, vi basterà scaricare e installare l'app desktop di Twitch, dirigervi nella sezione "I miei giochi" e procedere all'installazione. Avete ancora qualche giorno per scaricare i giochi gratuiti di aprile, ovvero Tales from the Borderlands, SteamWorld Dig 2, Kingsway, Tokyo 42 e Dubwars. Cosa ne pensate della line-up di maggio di Free Games with Prime?

Ricordiamo ai lettori che i membri Twitch Prime possono abbonarsi gratuitamente al canale Twitch di Everyeye.it e ottenere così l'accesso a una serie di vantaggi esclusivi, come la possibilità di ricevere giochi in regalo grazie ai nostri giveaway settimanali, le emoticon personalizzate con i volti dei redattori e l'accesso al gruppo Telegram ufficiale, in cui pubblichiamo aggiornamenti, anteprime, indiscrezioni e curiosità sul lavoro redazionale.