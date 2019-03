Twitch Prime regala 12 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online

Se foste interessati a provare Nintendo Switch Online, potrebbe essere arrivata l'occasione giusta per voi. Oltre a poter utilizzare i classici 7 giorni di prova gratuita infatti, un'interessante promozione è stata appena annunciata da Amazon.

Il colosso sta infatti offrendo per gli abbonati a Twitch Prime la possibilità di ottenere fino a dodici mesi gratuiti di abbonamento al servizio online di Nintendo. Basta collegarsi al proprio account, se si è già iscritti, per aggiudicarsi i primi tre mesi, e loggando nuovamente dopo almeno 60 giorni, si potranno sbloccare i successivi 9 mesi di abbonamento, per un totale appunto di un anno intero di sottoscrizione gratuita.

L'offerta è valida anche per chi ha già un abbonamento a Nintendo Switch Online attivo: la procedura è la stessa, e i mesi verranno aggiunti alla propria sottoscrizione. C'è tempo fino al 24 Settembre per ottenere i primi tre mesi gratuiti, e fino al 22 Gennaio 2020 per richiedere gli addizionali nove mesi.

L'abbonamento a Nintendo Switch Online, oltre ovviamente a permettere di giocare in multiplayer online sui titoli del catalogo della console ibrida della Grande N, offre anche l'accesso gratuito a diversi giochi classici per NES ogni mese, i salvataggi su cloud e tanto altro.

Che ne pensate dell'offerta? Ne approfitterete?