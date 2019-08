Twitch Prime regala bonus per GTA Online Casinò e Red Dead Redemption

Gli abbonati Twitch Prime possono ora riscattare, per un periodo di tempo limitato, alcuni bonus gratis per GTA Online e Red Dead Redemption 2, tra cui 250.000 GTA$, un attico gratis nel Casinò e Resort Diamond e il Fucile da Cecchino Carcano.

Di seguito, tutti i dettagli sui bonus previsti per gli iscritti al servizio Twitch Prime di Amazon:

"Questa offerta fornirà una serie di bonus in gioco ai giocatori di Grand Theft Auto Online e Red Dead online che hanno un profilo Rockstar Games Social Club collegato a un account Twitch Prime. L'attuale set di vantaggi sia per giochi sono: GTA $250.000, Accesso gratuito al Penthouse in diamante Casino & Resort, Sconto premium esclusivo sugli articoli in GTA online, 300RDO$ e il Bundle Munizioni superiori in Red Dead Online, Accesso gratuito e senza blocco su "La classifica", i costumi Tasman Outfit, Il Danubio Outfit, il Fucile da Cecchino Carcano e l'Emote Come Dare, 10% di sconto extra su GTA Online e Red Dead Online, Fino a 15% extra per gli acquisti di Shark Card o Barre Oro."

La promozione, come detto, è valida per un periodo limitato anche se al momento non è stata fornita una scadenza, in ogni caso vi consigliamo di affrettarvi a riscattare i bonus gratis per GTA Online eRed Dead Online.