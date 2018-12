Twitch Prime: SNK Bundle e Hacknet tra i giochi gratis di dicembre

Amazon ha reso disponibili i nuovi giochi gratis di dicembre per gli abbonati Twitch Prime come parte dell'offerta Free Games with Prime, che andranno a sostituire i precedenti Overcooked, I Pilastri della Terra, Overload e AER Memories of Old.

La lineup di dicembre include Hacknet Complete Edition, Smoke and Sacrifice, Poi e SNK Bundle che include ben cinque giochi: Fatal Fury Special, Metal Slug 2, Pulstar, Samurai Shodown II e Baseball Stars 2. Presenti anche contenuti bonus aggiuntivi per giochi come Tom Clancy's Rainbow Six Siege, League of Legends, Warframe e World of Tanks.

Per scaricare i nuovi giochi gratis di dicembre vi basterà andare su Twitch, effettuare il log-in (assicuratevi di essere abbonati a Prime) e successivamente cliccare sull'icona a forma di corona che trovate in alto a destra, e in seguito sul pulsante "Riscatta Offerta".

