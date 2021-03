Twitch Prime: anche The Escapists e Moving Out tra i giochi gratis di aprile

Come ogni mese, anche ad aprile 2021 tutti gli abbonati ad Amazon Prime Gaming (servizio conosciuto ai più con il nome di Twitch Prime) potranno scaricare numerosi giochi per PC gratuitamente.

Per chi non lo sapesse, tutti gli abbonati ad Amazon Prime possono collegare il proprio profilo Twitch a quello dell'e-commerce per ottenere una serie di vantaggi che include la possibilità di effettuare un sub gratuita al mese ad un qualsiasi canale, scaricare DLC esclusivi e riscattare alcuni giochi per PC, i quali possono essere poi giocati tramite il client proprietario di Amazon.

Ecco di seguito l'elenco completo dei giochi che potranno essere riscattati senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio nel corso del mese di aprile:

The Escapists

Moving Out

Move or Die: Couch Party Edition

Aces of the Luftwaffe: Squadron

Before I Forget

Vi ricordiamo inoltre che avete solo poche ore per aggiungere alla vostra libreria digitale anche Blasphemous e gli altri giochi gratuiti di marzo 2021 con Twitch Prime, i quali non potranno più essere riscattati a partire da domani. A proposito di regali, avete già letto della copia gratis di XIII su GOG? Il vecchio sparatutto in prima persona in cel shading sarà infatti gratuito per altre 24 ore sulla piattaforma proprietaria di CD Projekt RED.