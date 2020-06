Twitch Prime: Turok 2 e Dear Esther tra i giochi gratis di luglio 2020

Siamo ormai nel periodo in cui tutte le aziende sono solite annunciare i prossimi titoli gratuiti del mese e, tra queste, non poteva certo mancare l'elenco dei giochi gratis di luglio 2020 per gli abbonati a Twitch Prime.

Gli utenti che dispongono di un abbonamento attivo al servizio, che vi ricordiamo è gratuito se siete utenti Amazon Prime (se non l'avete ancora fatto, collegare il vostro profilo Twitch a quello dello shop online), potranno scaricare a partire dalla prossima settimana i seguenti giochi: Turok 2 Seeds of Evil, Dear Esther, GRIP: Combat Racing, Kunai e Dark Devotion. Ovviamente non arriveranno solo giochi gratis per gli abbonati e, al solito, sono in arrivo numerosi contenuti esclusivi per titoli come Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Apex Legends (pare sia in arrivo una skin per Pathfinder), DOOM Eternal, FIFA 20 Ultimate Team e tanti altri.

Una volta disponibili i giochi o i DLC che vi interessano, vi basterà visitare la pagina ufficiale del Prime Loot e riscattare tutto ciò che è presente sul sito. Va precisato che i giochi sono giocabili solo ed esclusivamente tramite il client proprietario di Twitch e non si tratta di codici Steam o Epic Games Store.

A proposito di regali, sapevate che la prossima settimana si potrà ricevere Conan Exiles gratis sullo store di Epic Games?