Twitch Prime: Victor Vran e A Knight's Quest tra i giochi gratis di novembre 2020

Amazon ha appena svelato l'elenco completo delle ricompense gratuite di novembre 2020 per tutti gli abbonati a Prime Gaming, ovvero il servizio conosciuto fino a qualche settimana fa come Twitch Prime.

Ecco di seguito i giochi gratuiti per gli abbonati che saranno scaricabili tramite la pagina delle ricompense a partire dal prossimo 2 novembre 2020:

Victor Vran

A Knight’s Quest

Smoke and Sacrifice

Lethis – Path of Progress

Aurion: Legacy of the Kori-Odan

Come sempre, nel corso delle prossime settimane non sarà possibile solo accedere ai giochi gratuiti ma anche ad una ricca collezione di contenuti esclusivi per giochi PC, console e mobile come Last Day on Earth, Apex Legends, Valorant, Black Desert Mobile e tanti altri. Ancora per poco potrete inoltre recuperare i drop gratuiti di ottobre, tra i quali troviamo bonus per Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, Paladins e Smite. Vi ricordiamo che chiunque disponga di un account Amazon con un abbonamento attivo a Prime può collegare gratuitamente il proprio profilo Twitch e beneficiare di tutti questi vantaggi senza costi aggiuntivi.

A proposito di regali, avete già scaricato gratis Blair Witch e Ghost Busters Remastered su Epic Games Store?