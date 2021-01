Twitch Prime: anche Void Bastards tra i giochi gratis di gennaio 2021

Puntuale come sempre, anche a gennaio 2021 Twitch propone a tutti gli abbonati al servizio Amazon Prime Gaming (conosciuto fino a qualche settimana fa come Twitch Prime) una serie di giochi gratuiti.

A partire da questa sera, infatti, basterà accedere alla pagina dedicata alle ricompense per gli abbonati al servizio per poter riscattare in maniera completamente gratuita i seguenti prodotti: Void Bastards, Bridge Constructor Playground, When Ski Lifts Go Wrong e Alt-Frequencies. Per poter aggiungere questi prodotti alla vostra libreria digitale del servizio Amazon non dovete far altro che accedere alla pagina dedicata alle ricompense di Twitch e cliccare sul tasto riscatta sotto l'icona di ciascuno dei giochi citati (e di quelli dello scorso mese, alcuni dei quali sono ancora disponibili). Non dimenticate inoltre che tutti gli abbonati hanno diritto anche all'accesso ad una corposa serie di contenuti esclusivi per numerosi titoli come un pacchetto di skin di Fall Guys: Ultimate Knockout, un set per Tatcher in Tom Clancy's Rainbow Six Siege e tanti altri.

Vi ricordiamo che l'abbonamento a Twitch Prime è gratuito per tutti gli utenti Amazon Prime, i quali possono collegare senza costi aggiuntivi il loro profilo della piattaforma di streaming ed iniziare ad usufruire di tutti i benefici che ne derivano.