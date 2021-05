Twitch Prime: da Yoku's Island Express a Beholder, ecco tutti i giochi gratis di maggio

Mentre in rete prosegue il dibattito per l'avvenuta cancellazione dell'MMORPG de Il Signore degli Anelli, Amazon annuncia i videogiochi PC da scaricare a maggio con Prime Gaming, il servizio conosciuto fino a pochi mesi fa come Twitch Prime.

Il colosso dell'ecommerce stila la lista dei titoli PC da riscattare gratuitamente entro le prossime settimane attraverso le pagine del servizio Prime Gaming. Nell'elenco proposto da Amazon trovano spazio diverse perle indie come Figment, Yoku's Island Express, Beholder e The Blind Prophet.

Senza indugiare oltre, eccovi la selezione completa delle esperienze digitali da scaricare a zero euro attraverso l'apposita scheda consultabile sul portale di Amazon dedicato alle offerte e ai bonus gratuiti per i membri Prime Gaming:

Iris and the Giant

Healer's Quest

Beholder

Do Not Feed the Monkeys

Edgar - Bokbok in Boulzac

The Blind Prophet

Yoku's Island Express

Figment

A Blind Legend

Per partecipare all'iniziativa e usufruire di queste offerte, basta accedere alla pagina sulle ricompense di Twitch Prime, visionare il box dedicato alle promozioni riservate agli utenti Prime Gaming e cliccare sull'icona "riscatta" presente su ciascuno dei giochi PC regalo.