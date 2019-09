Twitch Prime: Yoku's Island Express e Stealth Inc 2 tra i giochi gratis di settembre

È iniziato un nuovo mese, e gli abbonati a Twitch Prime, servizio compreso in Amazon Prime, sanno benissimo cosa significa: sono stati resi disponibili nuovi giochi gratuiti!

Questo mese, se avete una sottoscrizione attiva al servizio potrete aggiungere alla vostra libreria, in maniera permanente, Yoku's Island Express, Stealth Inc. 2: A Game of Clones, Chicken Assassin: Reloaded e Manual Samuel. Riscattarli è molto semplice: dovete raggiungere questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account iscritto a Twitch Prime e cliccare sul pulsante "Richiesta" su ognuno dei quattro giochi. Una volta fatto li troverete nella vostra libreria, accessibile dall'applicazione Twitch per Desktop. Avete tempo fino alla fine del mese, dopodiché verranno sostituiti dai nuovi giochi gratuiti di ottobre 2019.

A spiccare all'interno della line-up è sicuramente Yoku's Island Express, un platform 2D sviluppato da Villa Gorilla per conto di Team 17, che unisce sapientemente meccaniche da metroidvania ed elementi da simulatore di flipper. Il titolo ha stupito il nostro Francesco Fossetti, che nella sua recensione di Yoku's Island Express ha optato per un eccellente voto pari a 9!