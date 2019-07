Twitch Prime: Yooka-Laylee, The Escapists e gli altri giochi gratis di luglio disponibili

Puntualissimo come sempre, Twitch ha reso disponibile i giochi gratuiti che gli abbonati al servizio Prime (compreso in Amazon Prime) potranno ottenere nel corso del mese di luglio.

A questo giro i titoli sono quattro, ovvero Yooka-Laylee, The Escapists, For the King e Cultist Simulator. Per riscattarli vi basta andare a questo indirizzo, effettuare il login con il vostro account iscritto a Twitch Prime e cliccare sul pulsante "Richiesta" su ognuno di essi. Una volta fatto, rimarranno vostri per sempre e potranno essere lanciati attraverso l'applicazione Twitch per Desktop. Avete tempo fino al 1° agosto per farlo, dopodiché verranno sostituiti dai nuovi giochi gratuiti. Approfittatene subito! Giocare a Yooka-Layle, tra l'altro, potrebbe rivelarsi un'ottima mossa in vista dell'uscita del nuovo capitolo annunciato poco prima dell'E3 2019, Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Questa, in ogni caso, non è l'unica iniziativa riservata agli abbonati a Twitch Prime. I giocatori di The Division 2, ad esempio, possono riscattare la skin da Baseball da far indossare ai loro operatori. Presto, in vista dell'Amazon Prime Day del 15 luglio, verranno anche regalate delle skin per gli eroi di Apex Legends.