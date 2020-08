Twitch e reclutamento: fallisce il tentativo della Ocasio-Cortez di fermare l'esercito

Qualche settimana fa vi abbiamo riportato i tentativi maldestri dell'esercito statunitense di utilizzare Twitch come una piattaforma attraverso cui reclutare nuovi soldati per ingrossare le proprie fila.

Poco dopo Alexandria Ocasio-Cortez, la rappresentate democratica eletta nel Quattordicesimo distretto di New York (nonché la più giovane parlamentare della storia USA), da sempre vicina all'innovazione e al mondo dei più giovani, ha presentato un emendamento per impedire all'esercito di continuare a sfruttare Twitch per le proprie attività.

Il tentativo di fermare l'esercito degli Stati Uniti, però, non è andato a buon fine. L'emendamento presentato alla commissione che sta valutando il disegno di legge relativo ai finanziamenti, è stato bloccato dalla Camera dei Rappresentanti. L'emendamento che impedirebbe ai militari di utilizzare fondi stanziati dal disegno di legge per "mantenere una presenza su Twitch o qualsiasi piattaforma di videogiochi, e-sport o live streaming" nonostante l'appoggio dei democratici non è riuscito a passare a causa di un largo astensionismo e un altrettanto ampio dissenso: 67 votazioni a favore, 158 contro, 206 astenuti.

Ocasio-Cortez ha spiegato chiaramente le sue ragioni (che potete vedere nel video dell'intervento), rimaste pressoché lettera morta: “La guerra non può esser considerata un videogioco”. "I ragazzini non dovrebbero essere presi di mira in generale per scopi di marketing oltre al servizio militare". “Attualmente, i ragazzi su piattaforme come Twitch sono bombardati da banner pubblicitari collegati a moduli di iscrizione per il reclutamento che possono essere inviati da bambini di 12 anni, ben al di sotto dell'età per il reclutamento. Questi non sono programmi di sensibilizzazione sull'educazione”.

Ocasio-Cortez ha anche fatto riferimento allo scandalo dei falsi concorsi messi in piedi sempre dall'esercito, che promettevano i controller Xbox Elite Series 2, pratiche poi bloccate dalla stessa piattaforma.

Le possibilità che l'emendamento fosse approvato erano comunque remote, perché la proposta di legge che stabilisce gli stanziamenti a favore del Pentagono e delle forze armate avrebbe dovuto esser approvata non solo dalla Camera ma anche dal Senato, attualmente a forte maggioranza repubblicana.

Dal canto suo l'esercito americano è rimasto inattivo sulla piattaforma per le ultime due settimane mentre la Marina ha continuato a trasmettere. Pare comunque che presto l'esercito tornerà live. Un portavoce dell'Esercito ha dichiarato a Gamespot: "Il team ha sospeso lo streaming per rivedere le politiche e le procedure interne, nonché tutte le politiche specifiche della piattaforma, per garantire che le persone che partecipano siano libere".

Non è ancora chiaro se Twitch stesso si dissocerà dalle forze armate statunitensi, ma l'esercito ha sponsorizzato direttamente i Twitch Rivals. L'esercito statunitense, comunque, non è il solo corpo presente nel magico mondo di Twitch.

Da questa parte dell'Atlantico non si scherza. Il Guardian ha recentemente riportato che l'esercito britannico avrebbe finanziato la compagnia Ayozat con circa 121.000 Sterline, per organizzare eventi live streaming in cui promuovere le forze armate.