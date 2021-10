Twitch resetta tutte le chiavi di stream, ecco cosa succede ora

Twitch ha annunciato di aver resettato le chiavi di stream di tutti i profili, si tratta di un parametro necessario per streammare, un dato quindi importantissimo per i creator, le chiavi immesse in circolazioni in questi anni non sono più valide.

La compagnia sta continuando ad investigare ma per una precauzione ulteriore in attesa di accertamenti tutte le chiavi di stream sono state disattivate. Gli utenti hanno ricevuto una email con un link da cliccare per generare una nuova chiave, a seconda del software utilizzato potrebbe essere necessario inserire nuovamente la chiave per poter continuare a trasmettere.

Chi utilizza Twitch Studio, Streamlabs, le app Xbox, PlayStation e Twitch Mobile non dovrà fare nulla, così come chi usa OBS con account Twitch collegato, chi non ha collegato il profilo a OBS dovrà invece inserire la chiave a mano nel programma e lo stesso potrebbe valere per altri software di trasmissione.

La compagnia ha assicurato che i dati di pagamento e delle carte di credito non sono stati rubati mentre per quanto riguarda i dati di accesso e login non ci sono ancora certezze, per precauzione vi invitiamo a consultare la nostra guida per cambiare la password di Twitch e attivare l'autenticazione a due fattori, una mossa che renderà più sicuro il vostro account da possibili attacchi e violazioni.