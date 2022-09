Twitch e i compensi ridotti per gli streamer: la responsabile dei Creator si è dimessa

Twitch continua a finire al centro dell'attenzione, e non sempre per merito delle sue indiscusse qualità come piattaforma di streaming. Oltre al problema con la pedofilia fatto emergere da un report di Bloomberg, il sito viola sta facendo parlare di sé anche per le controverse modifiche ai compensi degli streamer più famosi.

A partire dal primo giugno 2023, Twitch tratterrà una tassa del 50% per tutti i guadagni oltre i 100 mila dollari, e non più il 30% come fa attualmente. Si passerà dunque da uno split 70/30 a uno 50/50, sicuramente meno vantaggioso per i content creator abituati ad incassi molto elevati. Al di sotto dei 100 mila dollari, invece, il rapporto continuerà ad essere 70/30.

La percentuale di streamer interessati dalla faccenda è relativamente bassa, ma le modifiche hanno ugualmente avuto un'ampia risonanza in rete, e mentre vi scriviamo risultano ancora oggetto di un acceso dibattito. Oggi scopriamo che lo stesso giorno in cui Twitch ha comunicato il nuovo split la Senior Vice President of Global Creators Constance Knight (in altre parole colei che gestiva i rapporti con i Content Creator di tutto il mondo) ha rassegnato le sue dimissioni. Ufficialmente, la creativa ha lasciato con l'intenzione di imbarcarsi in "una nuova avventura" nell'ambito di un non meglio specificato "spazio creativo" che le fornirà "maggiori opportunità di crescita". Nella lettera che ha destinato ai suoi dipendenti, emersa grazie ad un report di Bloomberg, la Knight non ha fatto menzione delle nuove disposizioni di Twitch, ma il tempismo appare sicuramente sospetto. I responsabili della piattaforma di streaming si sono rifiutati di rilasciare una dichiarazione in merito, dunque al momento non possiamo far altro che prendere atto dell'abbandono dell'esecutiva lasciando al campo delle speculazioni ogni altra considerazione.