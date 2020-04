Twitch Rivals: quello che dovete sapere sull'evento di VALORANT!

Durante lo scorso fine settimana, streamer e giocatori professionisti sono stati invitati a prendere parte a un alfa playtest di VALORANT, il prossimo tactical shooter targato Riot Games. Twitch ha recentemente confermato che stasera (e il prossimo 7 aprile) ospiterà un evento Twitch Rivals per celebrare l'uscita della closed beta del gioco.

L'evento sarà il primo nella storia di VALORANT e mostrerà spezzoni di gameplay mai visti prima.

L'evento potrà contare su personalità molto conosciute come Dr. Lupo, TimTheTatman, Summit1g, xQc e molti altri.

Tutti coloro che guarderanno l'evento, con i drop abilitati, potranno ricevere la chiave per partecipare alla closed beta.

Oltre a mostrare spezzoni del test registrate durante il weekend scorso, gli streamer giocheranno uno showmatch su una nuova mappa: l'incontro sarà l'occasione per fare un warm up attraverso cui mostrare alcune delle feature del titolo, per poi entrare nel vivo con una best of three competitiva.

Tutte le partite (warm-up e best-of-three) saranno giocate con "Matchmaking personalizzato".

Quando vederlo:

Venerdì 3 aprile: presentazione del gampelay di VALORANT, match dei content creator: 22.30 ora nostrana.

Martedì 7 aprile: VALORANT Showdown live, 19.15 orario italiano.

Dove? Beh, sul canale ufficiale dei Twitch Rivals ovviamente o, in alternativa, sui canali dei partecipanti.