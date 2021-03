Twitch Rivals: Lando Norris in un esclusivo torneo benefico di Minecraft

Il pilota di Formula 1 Lando Norris sarà il protagonista del torneo Twitch Rivals, che si disputerà a scopo benefico. Un evento interattivo e competitivo, in diretta, che vedrà la partecipazione di alcuni dei più grandi talenti del mondo del gaming e dello sport. L’appuntamento è per il 3 marzo dalle ore 19:00.

Quattro team si contenderanno il montepremi finale di 25 mila dollari, che verrà devoluto in beneficienza. In uno di questi, Lando Norris farà squadra con altri piloti di Formula 1 tra cui Alexander Albon e Max Feewtrell, pronti a sfidare streamer del calibro di DrLupo, xChocoBars e Maria Duffy, solo per citarne alcuni.

I team si sfideranno su Minecraft in tre minigiochi progettati appositamente per l’evento, così come l’arena stessa in cui si svolgerà la sfida. I due team con il punteggio maggiore accederanno alle Finals, dove competeranno testa a testa in un round finale di ogni minigioco.

"Twitch Rivals unisce il meglio del gaming competitivo, abbinando ai migliori streamer i giochi preferiti dai fan, per offrire intrattenimento su scala globale”, ha dichiarato Steven Fisler, Head of Esports & Content Production di Twitch. “Siamo entusiasti di collaborare con Lando e i suoi amici, coi nostri migliori streamer, e alcuni dei migliori piloti del mondo, in questo evento crossover con Minecraft. Non vediamo l'ora che la nostra community sperimenti questo evento all-star, che promette di essere qualcosa di mai visto prima!"

Attualmente si conoscono solo alcuni dei partecipanti: Lando Norris, Alexander Albon, Max Fewtrell per i piloti. Per gli streamer invece ci saranno DrLupo, xChocoBars. Ci sarà anche la squadra fondata dallo stesso Norris, il Team Quadrant, con Niran Yesufu, Aarav Amin, Maria Duffy, Steve Brown.