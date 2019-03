Twitch Rivals, rivelato il roster italiano: PaoloCannone presente all'appello

Nato nel 2019 il Twitch Rivals è il più recente format di Twitch dedicato a competizioni fra streamer che mirino a intrattenere il pubblico più generalista dei contenuti in streaming di videogiochi per introdurli alla scena competitiva.

Presente, tra i titoli, anche League of Legends che arriverà in Europa, dopo aver spopolato in Nord America, con un torneo per nazioni, esattamente otto. A partecipare per l’Italia saranno cinque personalità della scena streaming italiana ma anche di quella competitiva: d’altronde nel nostro paese la linea di confine tra le due professioni è ancora molto indefinita.

Il team italiano, come rivelato il 28 marzo, sarà rappresentato da Kevin “Lazuriel” Pirrone, Alessandro “Fragola” Zappalà, Daniel “Aki” Lauri, Giacomo “Counter” Manconi e Paolo “PaoloCannone” Marcucci.

Lazuriel, giocatore tuttocampo e multiruolo, si accomoderà questa volta in corsia superiore dopo aver militato nell’ultimo split del PG Nationals 2019 nei MOBA ROG come midlaner prima e jungler poi.

Fragola, compagno del veterano Lazuriel nei MOBA ROG, si occuperà come sempre di imporre la propria presenza nella giungla. Aki, dopo uno split non eccellente con gli iDomina al PG Nationals, terminato con una Top6, avrà il compito di gestire la corsia centrale, come d’abitudine.

Si ritrova poi dopo alcuni mesi la coppia della corsia inferiore composta da Counter e PaoloCannone: separatisi dopo l’esperienza nell’ESL Vodafone Championship 2018 Winter, i due tornano a calcare nuovamente insieme la botlane della Landa degli Evocatori, sfruttando la sinergia già presente tra i due.

Ulteriori informazioni sul calendario saranno rivelate da Riot Games in seguito.