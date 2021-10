Twitch: rubati dati di login e carte di credito? La compagnia fa chiarezza

Nelle scorse ore l'attacco hacker a Twitch è stato confermato dalla piattaforma di proprietà di Amazon, la compagnia ha pubblicato ora un nuovo aggiornamento per cercare di fare chiarezza sull'accaduto.

Twitch sta continuando ad investigare su quanto successo, al momento non ci sono prove concrete sul fatto che i dati di login siano stati trafugati, una frase in realtà di circostanza e piuttosto standard, utilizzata in questi casi per rassicurare gli utenti. Vi consigliamo per sicurezza di cambiare la vostra password e attivare la verifica in due passaggi per rendere più difficile la vita ai malintenzionati in cerca di account da violare.

Per quanto riguarda invece i dati di pagamenti ed i numeri delle carte di credito, non ci sono rischi: "le informazioni di pagamento come i numeri delle carte di credito non vengono salvati da Twitch e quindi non possono essere stati trafugati ed esposti al pubblico."

L'azienda fa sapere che continuerà ad indagare e presto fornirà ulteriori aggiornamenti, secondo quanto trapelato nella giornata di ieri gli hacker avrebbero avuto accesso al codice sorgente di Twitch, ad altri SDK proprietari e a documenti interni tra i quali anche i compensi corrisposti agli streamer dal 2019 ad oggi, oltre ai piani per il lancio di un marketplace in stile Steam, nome in codice Grabbed Vapor.