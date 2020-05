Su Twitch questa settimana: Wesa Land, Cyberpunk 2077, Dying Light 2, FIFA Besta eCup

La settimana appena iniziata si preannuncia davvero ricca per quanto riguarda le nuove live sul canale Twitch di Everyeye. Oltre ai consueti appuntamenti torna anche lo show di Wesa e debuttano le trasmissioni della serie Most Wanted dedicate ai giochi più attesi dei prossimi mesi.

Tre gli show Most Wanted, dedicati a Dying Light 2, Watch Dogs Legion e Cyberpunk 2077 in programma rispettivamente martedì, mercoledì e giovedì. Martedì sera alle 21:00 spazio anche a Wesa Land con Riccardo, il Fossa e Sabaku.

Lunedì 18 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 13:00 - Escape from Tarkov feat GiornoGaming

Ore 15:00 - Alien Isolation

Ore 17:00 - SnowRunner

Ore 21:30 - Rainbow Six: Siege feat Kikachan87

Martedì 19 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Todd

Ore 13:00 - Fallout 76

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Most Wanted: Dying Light 2

Ore 19:00 - Apex Legends feat il Green

Ore 21:00 - Wesa Play: Wesa, Fossa & Sabaku

Mercoledì 20 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 13:00 - Valorant feat Giorno Gaming

Ore 15:00 - GTA Online

Ore 17:00 - Most Wanted: Watch Dogs Legion

Ore 21:30 - Crucible feat Kikachan 87

Giovedì 21 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa e Ualo

Ore 13:00 - Moving Out

Ore 15:00 - Maneater

Ore 17:00 - Most Wanted: Cyberpunk 2077

Ore 19:00 - Call of Duty Warzone feat il Green

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Crucible feat. Giorno Gaming

Venerdì 22 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Ale

Ore 13:00 - Wonderful 101

Ore 15:00 - Q&A Deluxe

Ore 17:00 - Chiacchiere e Q&A con Cydonia

Ore 21:00 - A tutto indie: Inside feat Be_Frankie

Sabato 23 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Fossa

Ore 15:00 - Da definire

Ore 17:00 - Dragon Ball FighterZ feat SchiacciSempre

Ore 21:00 - FIFA 20: Semifinali Besta Cup

Domenica 24 maggio

Ore 10:00 - EveryDay: colazione con Gabriele e Mottura

Ore 15:00 - Rocket League

Ore 17:00 - Star Citizen

Ore 20:00 - FIFA 20: Finali Besta Cup

Vi aspettiamo tutti i giorni in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it, se non riuscite a seguirci live, vi ricordiamo che le trasmissioni più interessanti saranno disponibili anche sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Showpotranno essere fruiti anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.