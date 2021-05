Twitch: Shaperka diventa Magikarp contro l'Hot Tub Meta

Hot Tub Meta è il nome del nuovo fenomeno su Twitch, trasmissioni che vedono protagonisti gli streamer immersi in una vasca idromassaggio. Si tratta di un tipo di show che sta invadendo la categoria Just Chatting/Quattro Chiacchiere, causando parecchio malcontento tra il pubblico.

C'è chi ha deciso di ironizzare sul fenomeno, come la streamer Shaperka che ha sì trasmesso un Hot Tub sul suo canale, vestendosi però da Magikarp anzichè apparire in bikini come accade solitamente in questo tipo di trasmissioni. La stramer ha fatto sapere di "essere stata vista dai suoi vicini" mentre indossava il costume, ribadendo in ogni caso come il suo obiettivo sia quello di far riflettere e fare ironia su un fenomeno che la community di Twitch sembra non gradire affatto.

Twitch dal canto suo si è limitata a dichiarare di conoscere questo fenomeno e di essere al lavoro per monitorare la situazione, fino a quando non si tratta di contenuti erotici o pornografici però la piattaforma non può intervenire e nel caso degli Hot Tub Meta è difficile capire quando si supera il confine tra l'intrattenimento e lo show a tema sessuale.

Anche Pokimane si è scagliata contro Hot Tub Meta chiedendo a Twitch di istituire una categoria a parte per questo tipo di contenuti, non adatti a Just Chatting/Quattro Chiacchiere.