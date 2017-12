Twitch si butta sugli sport tradizionali: trasmetterà in esclusiva la NBA G League

Vi abbiamo più volte parlato di come le organizzazioni sportive stiano iniziando a investire negli esport. Soprattutto negli Stati Uniti, dove le franchigie die MLB sono entrate di prepotenza nel mondo competitivo.

A far notizia, insomma, è il fatto che la popolarissima piattaforma di streaming Twitch si sta muovendo esattamente nella direzione opposta puntando, di fatto, a diventare la prima piattaforma di streaming per esport e sport "tradizionali".

La piattaforma di proprietà di Amazon, insomma, trasmetterà le partite della lega minore NBA, precedentemente nota come NBA Development League. Un campionato che, in passato, ha sfornato diversi campioni NBA come Danny Green, Shaun Livingston e Chris Andersen, nonché l'appassionato di esport Jeremy Lin (capitano onorario dell'organizzazione Dota2, VGJ) che nel 2012 è stata la più grande rivelazione della NBA.

Non è la prima volta, comunque, che la piattaforma trasmette eventi sportivi. Amazon, infatti, detiene già i diritti per il Thursday Night Football, partita infrasettimanale trasmessa sia su Twitch che su Amazon Prime.

A differenza di questa, però, trasmessa anche in televisione sul canale NBC, le sei partite della G League verranno mostrate esclusivamente su Twitch. Addirittura, utilizzando lo strumento "Estensioni", gli spettatori saranno in grado di monitorare le statistiche di giocatori, squadre e campionati, interagire tra loro e guadagnare "loyalty point" guardando le partite.

Tre mesi prima che l'affare venisse concluso, lo stesso commissario della NBA Adam Silver ha avuto parole di puro elogio per la piattaforma di Amazon, affermando che tale format rappresenta una realtà da cui tutti devono imparare. Twitch continua ad essere la piattaforma di esport con la P maiuscola, ma la categoria di streaming "IRL" (In Real Life) presenta spesso i cinque contenuti più visti, a dimostrazione che gli spettatori di Twitch sono interessati anche ai contenuti più tradizionali.