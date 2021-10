Twitch: spunta una lista di streamer che non verranno mai bannati

Il leak di Twitch ha portato alla luce, tra le altre cose, anche una lista di streamer della piattaforma che non devono essere mai bannati per alcun motivo. I creator in questione sembrano godere di una sorta di immunità assoluta, stando a quanto riportato in un documento.

La lista in questione (trapelata solo parzialmente) include i nomi di DJWheat, Ricegum e lolTyler1, quest'ultimo uno degli streamer più in vista di League of Legends. Tra le persone che non verranno mai bannate figura anche Emmett Shear, CEO e Co-Fondatore di Twitch attivo con il nickname Sarbandia e che gode di totale immunità come specifica una nota accanto al suo nome: "CEO / STAFF (non bannare assolutamente mai per nessuna ragione)."

Per questi streamer esisterebbe un team formato appositamente con l'obiettivo di gestire eventuali controversie in caso di problemi o azioni scorrette da parte dei creator, che non devono essere bannati apparentemente per motivi contrattuali o legati agli sponsor e alle partnership strette tra i canali e la piattaforma.

C'è da dire che al momento la lista trapelata include solo questi nomi ma secondo alcuni l'elenco è in realtà ben più corposo, è vero però che negli anni Twitch non sembra aver avuto problemi a bannare star assolute come Dr. DisRespect e Amouranth bannata da Twitch, TikTok e Instagram contemporaneamente.