Twitch stazionario, ancora lontano il record di gennaio: luglio conta 1,7 miliardi di ore

Mentre l'estate fa registrare cali di visualizzazioni per le principali piattaforme di streaming, Twitch conserva un andamento stazionario, certificato dai dati raccolti dai portali di StreamElements e Rainmaker.

Stando a quanto riportato da questi ultimi, infatti, il luglio della piattaforma viola non avrebbe sperimentato grandi differenze rispetto a quanto visto nel corso del giugno di quest'anno. In totale, nello specifico, Twitch ha potuto contare su 1,7 miliardi di ore di visualizzazioni per l'intero mese di luglio 2022. Un valore di tutto rispetto, che tuttavia certifica ancora una volta il calo di popolarità registrato dalla piattaforma in seguito al picco raggiunto a gennaio di quest'anno, con oltre 2 miliardi di ore di visualizzazioni.

Il ritorno alla normalità dopo i momenti più duri della crisi sanitaria internazionale ha sicuramente influito sul generarsi di questo trend, ma potrebbe non trattarsi dell'unica causa scatenante. Stazionari anche i contenuti più popolari su Twitch, che nel luglio 2022 fa registrare la seguente Top 10:

Just Chatting; League of Legends; Grand Theft Auto V; Valorant; Apex Legends; Counter-Strike: Global Offensive; Minecraft; Slots; DOTA 2; Fall Guys: Ultimate Knockout;

Nel frattempo, i servizi di streaming di Facebook Gaming e YouTube Gaming faticano a decollare, con rispettivamente 424 milioni e 292 milioni di ore visualizzate dal pubblico nel corso dell'intero mese di luglio 2022.