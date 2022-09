Twitch: una streamer offende un utente per aver donato un dollaro. 'Povero'

Il mondo retrostante al lavoro dell'influencing è certamente noto, tra gli utenti delle piattaforme di streaming, anche per una serie di uscite infelici ad opera di vari volti noti al pubblico. Tra la lunga serie di affermazioni denigranti, quelle che hanno fatto recentemente scalpore sono quelle dell'influencer KarenLiao.

Tra fenomeni di successo, come quello di Kanye West e del profilo TikTok virale, ve ne sono anche tanti altri meno negativi. La sopracitata streamer, infatti, avrebbe minacciato di bannare uno spettatore solamente a causa di un abbonamento non sottoscritto dall'utente, definito da lei stessa come una "femminuccia". "Mi hai mandato un dollaro americano? Cosa dovrei farci? Non fare la femminuccia; non fare il povero. Indovina un po'? Di quel dollaro a me vengono dati sessanta centesimi": sarebbero state queste le denigranti affermazioni della streamer, adirata a causa di un supporto economico a detta sua "da poveri".

Le affermazioni di KarenLiao, almeno all'apparenza, lascerebbero presagire un malcontento sul sistema di retribuzione degli streamer i quali, a fronte di una donazione da un dollaro, riceverebbero solo il 60% di questa. Tutto ciò lo si può evincere dalla sua uscita infelice e poco gratificante per tutti i propri supporter - oltre che per la singola persona offesa -, seppure non si possa dire se il sistema di retribuzione da lei "denunciato" sia effettivamente quello.

Il caso in questione mostra come vi sia l'urgenza di conoscere meglio il mondo degli influencer, da parte dei fruitori di tali contenuti online e non solo. Chi c'è dietro a influencer e streamer? Queste sono le domande che l'utenza dovrebbe porsi e, alla luce delle risposte che si possono evincere anche da questi casi sporadici, trarre le proprie conclusioni su chi si decide di supportare economicamente. Non importa che si tratti di dieci, cento o mille dollari: anche con un singolo dollaro è un supporto simbolico nonostante, oggi come oggi, venga privato di qualsiasi valore economico e simbolico per chi lo guadagna con fatica da alcuni volti noti al pubblico.