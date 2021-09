Twitch Subtember, supporta il canale di Everyeye: 20% di sconto sugli abbonamenti

Quest'anno torna il Subtember di Twitch, un evento offerto da Grubhub con una serie di nuove offerte per aiutare la community a supportare i propri autori preferiti sulla piattaforma di streaming.

Fino al 30 settembre 2021, tutti gli utenti potranno risparmiare il 20% sui nuovi abbonamenti mensili e il 20% su tutti gli abbonamenti regalo. Quest'anno non c'è limite al numero di canali a cui è possibile abbonarsi con quest'offerta, pertanto se lo volete potete supportare anche il canale Twitch di Everyeye abbonandovi a 3,19 euro al mese anziché 3,99 euro. Oltre ad aiutarci a produrre i contenuti che potete guardare quotidianamente ogni giorno della settimana, sbloccherete anche la visualizzazione senza inserzioni pubblicitarie, l'accesso esclusivo ai canali esclusivi Discord e Telegram, gli stemmi abbonato e una serie di emoticon personalizzate, come il Fossa in posizione da "Ci siamo", Marco Mottura demoniaco, Cyber Todd, Alessandro Bruni con il cappello di Yoda, Giuseppe Arace in procinto di trasformarsi in Super Saiyan e la mitica bomba.

Ricordiamo che è sempre possibile abbonarsi al canale Twitch di Everyeye anche gratuitamente, a patto che siate iscritti a Prime Gaming (incluso in Amazon Prime): non dovete fare altro che cliccare sul pulsante Abbonati nella home page di canale Twitch di Everyeye e selezionare la voce "Iscriviti senza costi aggiuntivi".